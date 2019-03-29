2019-03-29T22:04:21+03:00
Общество

«Вагон знаний» везет в Волгоград школьников со всей страны

Экскурсии для ребят разработали региональные туроператоры
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Туроператоры Волгоградской области вместе с региональным комитетом по развитию туризма разработали новый нового экскурсионно-образовательный проект под названием «Вагон знаний». Рассчитан он на школьников, которые будут группами приезжать в Волгоград со всех уголков страны по железной дороге.

Для детей подготовили двухдневную экскурсионную программу. В ней и посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане и музея-панорамы «Сталинградская битва», осмотр достопримечательностей Волгограда и Волжского, посещение планетария.

- Дети прикоснутся не только к военной истории региона, но и узнают о первобытной эпохе, временах Золотой Орды, о времени великих строек послевоенного Сталинграда, - говорят в комитете по туризму.

Первая группа школьников прибыла в Волгоград из Самары.

Но самый большой поток туристов обычно приходится в наш город-герой на майские праздники. Волгоградские туроператоры уже ждут тысячи гостей. Говорят, в крупных гостиницах уже забронированы почти все номера.

- В целом предприятия сферы гостеприимства сообщают о загрузке отелей до 60% с 1 по 10 мая, - уточняют в администрации региона. - Чаще всего туристы приезжают к нам на 2-3 дня.

В свою очередь Привжд на майские праздники пустят дополнительные поезда в Волгоград из Москвы и Питера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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