В Волгограде на «танцующем» мосту водителей напугала полыхающая машина

СЕГОДНЯ 21:30 2019-03-29T21:30:46+03:00

Изменить размер текста: A A

29 марта выдалось в Волгограде горячим. Не из-за солнца, погода сегодня наоборот оказалась совсем не весенней - холодно и даже снег выпал. А вот пожарным пришлось действительно жарко. Сообщения о возгораниях поступают со всех уголков. То камыш загорелся, то мусор… А примерно в восемь вечера тревожный вызов поступил от водителей. Люди сообщили, что на «танцующем» мосту по направлению в Краснослободск горит машина. Прямо в пути загорелась «четырнадцатая». Водитель только успел выскочить из легковушки, как она вспыхнула.

Надо сказать, что в числе свидетелей случившегося оказались не только те, кто в моменты ЧП достает лишь мобильный телефон, чтобы запечатлеть на камеру. Мимо проезжающие водители останавливались, доставали свои огнетушители и пытались самостоятельно справиться с огнем до приезда пожарных.

«Мы четыре огнетушителя извели, не помогло. Ждали огнеборцев», - пишет Сергей.

Пожарные приехали быстро, но машины, обычно, сгорают почти моментально. Так что спасателям осталось лишь заливать «угли»: легковушка сгорела дотла.

К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU