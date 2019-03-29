2019-03-29T21:30:46+03:00
Происшествия

В Волгограде на «танцующем» мосту водителей напугала полыхающая машина

"ВАЗ 2114" сгорел дотла
Наталья ГЛАЗУНОВА
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ЧП случилось примерно в восемь вечера. Фото Никиты Малахова.ЧП случилось примерно в восемь вечера. Фото Никиты Малахова.
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29 марта выдалось в Волгограде горячим. Не из-за солнца, погода сегодня наоборот оказалась совсем не весенней - холодно и даже снег выпал. А вот пожарным пришлось действительно жарко. Сообщения о возгораниях поступают со всех уголков. То камыш загорелся, то мусор… А примерно в восемь вечера тревожный вызов поступил от водителей. Люди сообщили, что на «танцующем» мосту по направлению в Краснослободск горит машина. Прямо в пути загорелась «четырнадцатая». Водитель только успел выскочить из легковушки, как она вспыхнула.

Надо сказать, что в числе свидетелей случившегося оказались не только те, кто в моменты ЧП достает лишь мобильный телефон, чтобы запечатлеть на камеру. Мимо проезжающие водители останавливались, доставали свои огнетушители и пытались самостоятельно справиться с огнем до приезда пожарных.

«Мы четыре огнетушителя извели, не помогло. Ждали огнеборцев», - пишет Сергей.

Пожарные приехали быстро, но машины, обычно, сгорают почти моментально. Так что спасателям осталось лишь заливать «угли»: легковушка сгорела дотла.

К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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