2019-03-29T20:30:18+03:00
Общество

С начала года в Волгоградской области завели 12 уголовных дел за невыплату зарплаты

Наш регион - лидер в ЮФО по "зарплатным" долгам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По состоянию на 1 марта 2019-го волгоградцам задолжали 165 миллионов рублей зарплаты.По состоянию на 1 марта 2019-го волгоградцам задолжали 165 миллионов рублей зарплаты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ситуация с долгами по зарплате в Волгоградской области тяжелая. По данным Росстата на 1 марта 2019-го общий долг наших предприятий работникам превышает 165 миллионов рублей. Это самый высокий показатель среди регионов Южного федерального округа. Да что там ЮФО, волгоградский «зарплатный» долг один из самых больших в России. Сегодня, 29 марта, в областной прокуратуре вновь на повестке дня эта больная тема. Как уверяют в ведомстве, работа по взысканию долгов не прекращается ни на минуту. Результаты, пусть и небольшие, но есть.

- С начала года прокуратура пресекла почти 700 нарушений трудового законодательства. В дисциплинарном и административном порядке наказали более 100 должностных и юридических лиц. Возбудили 12 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, 7 из которых по материалам прокурорских проверок. И уже за три месяца удалось снизить задолженность по заработной плате на 350 миллионов рублей, восстановив права свыше 10 тысяч работников, - отчитываются в Волгоградской областной прокуратуре.

На особом контроле сотрудников ведомства находятся еще 8 организаций. Еще на двух должников сегодня приняли решение возбудить административные производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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