Сезон клещей 2019 открыт: волгоградцы потянулись в больницы с укусами

СЕГОДНЯ 19:11 2019-03-29T19:11:15+03:00

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Не успел в Волгоградской области растаять снег, как в больницы потянулись первые «жертвы» клещей. Как сообщают «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре уже зарегистрированы первые случаи укусов. А значит, эпидемический сезон инфекций стартовал.

В ведомстве напоминают, что клещи - опасные кровопийцы. Ежегодно в медучреждения области обращаются более 3-х тысяч человек с присосавшимися клещами. И каждый год, пусть и немного, но регистрируют случаи заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). В прошлом году этот показатель составил 1,9% от числа обратившихся. Зараженность клещей борреллиями составила 1,2%.

Чаще всего волгоградцы заражаются КГЛ от домашних животных, и потому что не соблюдают элементарные меры индивидуальной противоклещевой защиты.

- Волгоградская область не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) территорией. Но, если вы планируете ехать в другие регионы, уточните - является ли она опасной зоной в плане заражения КВЭ. Если да, не забудьте сделать прививку. Закончить курс вакцинации по экстренной или стандартной схеме необходимо как минимум за две недели до выезда на опасную по КВЭ территорию, - напоминают волгоградцам в региональном Роспотребнадзоре.

ВАЖНО!

В Волгоградской области проведение исследований клещей на зараженность их возбудителями Крымской геморрагической лихорадкой, иксодовым клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передающимися клещами, осуществляется в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»:

Волгоград, улица Ангарская, дом 13Б, тел. 36-25-71.

Исследования платные.

ИСТОЧНИК KP.RU