В Волгограде зэка за побег из колонии и ограбления отправили за решетку на 5,5 лет

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-29T18:39:16+03:00

Зэка поймали через три дня после побега, теперь отправят в колонию особого режима.

25-летний волгоградец за три дня на свободе умудрился совершить два разбойных нападения на офисы микрозаймов

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25-летний волгоградец Соколов отбывал срок за разбои. В октябре 2018-го его вместе с другими зэками отправили работать на производственный участок колонии-поселения, расположенный в Калачевском районе Волгоградской области. Оттуда он и умудрился сбежать. На попутках добрался до Волгограда. А дальше понадобились деньги. Он подобрал на улице металлический прут и пошел грабить. С разницей в день он ограбил два офиса микрозайма - один в Красноармейском районе, второй - в Тракторозаводском. Похитил в общей сложности около 35 тысяч рублей.

Через трое суток после побега его все-таки поймали.

Свою вину Соколов отрицать не стал. Следователи СЧ СУ УМВД России по Волгограду завели на него два новых уголовных дела - за «побег из места лишения свободы» и за «разбой».

- Сегодня Тракторозаводской суд Волгограда приговорил Соколова к 5,5 годам исправительной колонии особого режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 27 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU