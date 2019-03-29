Волгоградке за фиктивный брак с таджиком грозит семь лет колонии

СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-29T18:18:46+03:00

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31-летней жительнице Ленинского района Волгоградской области за излишнюю доверчивость грозит до семи лет лишения свободы. Дело в том, что она оформила «липовый» брак с таджиком.

Мужчина приехал в Россию из Таджикистана и решил тут остаться. Чтобы на льготных основаниях получить гражданство РФ, он решил жениться на россиянке. Женщину нашел через общего знакомого. Та согласилась. Оформили свой «союз» в ЗАГСе и разошлись в разные стороны. Аферу раскрыли сотрудники полиции вместе с коллегами из регионального Управления ФСБ, когда стали проверять 28-летнего таджика, который подал в Ленинском районе документы на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Проверка показала, что супруги вместе не проживали и совместное хозяйство не вели. Женщина созналась, что согласилась заключить фиктивный брак по просьбе знакомого и где ее «супруг» понятия не имеет.

- На основании собранных материалов Ленинский районный суд признал данный брак недействительным. А на лжесупругу завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, а именно незаконного пребывания в РФ иностранного гражданина», - сообщают в ГУ МВД по региону.

А таждика после аннулирования документов выдворят из России.

ИСТОЧНИК KP.RU