В 2019-м в Волгограде построят три новые дороги
В этом году в Волгограде не только отремонтируют 39 улиц, но еще и построят три новые дороги.
Одна из них - улица Курсекова - соединит улицы Джамбула Джабаева и Грибанова в Советском районе. Это будет двухполосная магистраль с шириной проезжей части около 6 метров. Власти обещают, что вдоль проезжей части сделают и освещение, и тротуары, обустроят и систему отвода ливневых вод.
- На подготовительном этапе расчистят русло балки Купоросной и укрепят грунт с помощью подпорных стен из стальных шпунтовых свай в местах прохождения дороги рядом с балкой, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.
Обойдется эта дорога бюджету в 208 миллионов рублей.
В Дзержинском районе на 750 метров продлят дорогу от бульвара 30-летия Победы до Центра водных видов спорта.
- Вдоль проезжей части рабочие построят тротуары с пандусами, велодорожки, освещение и ливневую канализацию. По последнем этапе сделают пешеходный переход на пересечении новой дороги с бульваром 30-летия Победы, - сообщают в администрации Волгограда.
Стоимость этого участка дороги - 129,6 миллионов рублей.
Кроме того, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют наконец-то построить полноценную дорогу по улице Пожарского в Кировском районе, которая ведет в микрорайон «Санаторный».
- В этом году также обновят порядка 30 километров городских дорог. Продолжится реконструкция основных выездов из Волгограда на федеральные трассы, - добавляют в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU