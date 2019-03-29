2019-03-29T18:02:11+03:00
Общество

В 2019-м в Волгограде построят три новые дороги

Одна магистраль появятся в Дзержинском районе, одна - в Советском и одна - в Кировском
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Новая дорога по улице Курсекова обойдется в 208 миллионов рублей.Новая дорога по улице Курсекова обойдется в 208 миллионов рублей.
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В этом году в Волгограде не только отремонтируют 39 улиц, но еще и построят три новые дороги.

Одна из них - улица Курсекова - соединит улицы Джамбула Джабаева и Грибанова в Советском районе. Это будет двухполосная магистраль с шириной проезжей части около 6 метров. Власти обещают, что вдоль проезжей части сделают и освещение, и тротуары, обустроят и систему отвода ливневых вод.

- На подготовительном этапе расчистят русло балки Купоросной и укрепят грунт с помощью подпорных стен из стальных шпунтовых свай в местах прохождения дороги рядом с балкой, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Обойдется эта дорога бюджету в 208 миллионов рублей.

В Дзержинском районе на 750 метров продлят дорогу от бульвара 30-летия Победы до Центра водных видов спорта.

- Вдоль проезжей части рабочие построят тротуары с пандусами, велодорожки, освещение и ливневую канализацию. По последнем этапе сделают пешеходный переход на пересечении новой дороги с бульваром 30-летия Победы, - сообщают в администрации Волгограда.

Стоимость этого участка дороги - 129,6 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют наконец-то построить полноценную дорогу по улице Пожарского в Кировском районе, которая ведет в микрорайон «Санаторный».

- В этом году также обновят порядка 30 километров городских дорог. Продолжится реконструкция основных выездов из Волгограда на федеральные трассы, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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