В «Час Земли» на ж/д вокзале и стадионе Волгограда отключат подсветку

СЕГОДНЯ 16:49 2019-03-29T17:01:22+03:00

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В 2019 году в Час Земли вся планета выключит свет и электроприборы в последнюю субботу первого весеннего месяца - 30 марта 2019 в 20.30 по местному времени. Акцию уже в 13-й раз проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF), чтобы обратить внимание на проблемы экологии, изменения климата и бережного отношения к природе и ресурсам. В Волгограде присоединятся к Часу Земли не только горожане. В субботу 30 марта с 20.30 до 21.30 отключат подсветку на здании железнодорожного вокзала Волгоград-1. Не будет и дополнительного освещения на стадионе "Волгоград Арена".

Но пассажиры не заблудятся в темноте. Основное освещение и все приборы, которые обеспечивают бесперебойную работу вокзала и прибытие - отправление поездов, продолжат работать. А пассажиров предупредят о сути акции по громкой связи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД.

Всего же акцию поддерживают более миллиарда жителей Земли. Присоединяйтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU