В Волгограде москвичу дали 8,5 лет колонии за ограбление ювелирных салонов

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-29T15:54:53+03:00

За несколько лет члены банды совершили разбойные нападения на 31 магазин в трех регионах страны

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В Волгоградском областном суде вынесен приговор по громкому делу - на скамье подсудимых один из членов банды, которая ограбила более 30 ювелирных магазинов в трех регионах страны. Последним в этой истории стало ограбление в Камышине в июне 2017 года. 28-летнего москвича Андрея Волкова признали виновным в «участии в банде», пяти эпизодах разбоя организованной группой в особо крупном размере, двух эпизодах грабежа и ношении огнестрельного оружия. За все это - 8,5 лет колонии строгого режима и последующее ограничение свободы на полгода.

Как установил суд, с 2014 по 2017 годы москвич участвовал в нескольких разбойных нападениях на ювелирные салоны в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. Улов банды - более 170 миллионов рублей. После последнего ограбления в Камышине полицейские устроили погоню. Во время задержания бандиты отстреливались и ранили в голову 38-летнего старшего лейтенанта Алексея Серова. Часть членов преступной группировки задержали сразу, а Волкова поймали позже в Москве.

Приговор Волкову уже вступил в законную силу. Свою вину он признал и даже заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве.

- Дела еще четверых участников банды находятся на рассмотрении в суде, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Расследовало дело ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU