2019-03-29T12:15:18+03:00
Общество

Астраханка попала в больницу после драки с соседкой из-за кошки

На драчунью завели уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Конфликт разгорелся из-за кошки, которая гадила в подъезде.Конфликт разгорелся из-за кошки, которая гадила в подъезде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Приволжском районе Астрахани две супружеские пары подрались из-за кошки. Подрались так, что одна женщина оказалась в больнице, а вторая стала фигурантов уголовного дела.

Конфликт разгорелся между соседями одного подъезда. Одна из женщин постоянно выпускала свою кошку погулять, а та зачастую, не добегая до улицы, гадила прямо в подъезде. Естественно, это вызывало возмущение остальных жильцов. Они раз сделали ей замечание, два, три… Пока в один день между супругом владелицы кошки и мужем другой соседки не завязалась перепалка. За криками и нецензурной бранью посыпались кулаки. Жены дерущихся мужчин не остались в стороне и надавали тумаков друг другу так, что обеим мало не показалось.

- Одну из участниц конфликта оштрафовали на 5 тысяч рублей за нанесение побоев. А на 35-летнюю владелицу кошки завели уголовное дело. Дело в том, что у нее была тяжелая связка с ключами, которой она размахивала в ходе драки. В результате у соперницы медики диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные кровоподтеки лица и обоих плеч, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

На драчунью завели уголовное дело по факту «умышленного причинения легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Сейчас дело находится на рассмотрении в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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