2019-03-29T11:34:37+03:00
Происшествия

Под Волгоградом четыре бандита под видом газовщиков ограбили пенсионерку и ее сына-инвалида

Мужчины ворвались в дом с оружием в руках, угрожая убийством, похитили деньги
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Всех грабителей уже заключили под стражу.Всех грабителей уже заключили под стражу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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То, что произошло 26 марта в хуторе Камышинского района Волгоградской области, напоминает сюжет фильма о бандитах 90-х, когда в дом врываются незнакомые люди с оружием, угрожают, забирают ценности и деньги…

А началось все с того, что в дом 79-летней пенсионерки, которая проживает со своим сыном-инвалидом 1 группы, постучались незнакомые мужчины. Они представились работниками газовой службы. Как рассказала потом в полиции женщина, один из визитеров даже был одет в спецформу. Они осмотрели жилище, расспросили о том, кто проживает в доме и ушли. А через время вернулись. Только все мужчины были в черных масках с прорезями для глаз. Размахивая ножом, они потребовали у хозяйки отдать все сбережения. Забрав 6 тысяч рублей, скрылись в неизвестном направлении. Правда, сбежали недалеко.

- Уже на следующий день сотрудники камышинской полиции установили личности грабителей и задержали их. Ими оказались четверо неработающих, ранее судимых за кражи жителя Камышина, в возрасте от 26 до 54 лет. Они уже сознались в содеянном. Правда, деньги пенсионерке не вернули, так как успели их пропить, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. – Все уже заключили под стражу, и завели на них уголовное дело по статье «Разбой». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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