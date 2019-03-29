В Дзержинском районе из-за угарного газа в больницу попали женщина с двумя детьми

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-29T11:10:02+03:00

В их доме была неисправна колонка

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В больницу №25 вечером 28 марта привезли пациентов в тяжелом состоянии. У 40-летней женщины, 15-летней девочки и 10-мальчика было сильное отравление угарным газом. Семью привезли из Дзержинского района с улицы Енотаевской. Женщина и дети почувствовали себя плохо в девять часов.

На место ЧП приехали не только медики, но и газовики. Они и определили, что причиной ЧП стала колонка, которую неправильно эксплуатировали. Она выделяла токсичные вещества.

Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние пациентов стабильное, но тяжелое.

Сотрудники газовой службы еще раз напоминают о необходимости проверки газового оборудования. Любая неисправность может стоить здоровья и даже жизни ваших близких. Если у вас возникли подозрения о нарушениях в работе колонки или газовой плиты, вызывайте специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU