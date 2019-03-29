2019-03-29T10:48:25+03:00
Общество

Самое популярное премиум-авто в Волгограде – Lexus

При этом среди городов-миллионников у нас меньше всего элитных машин
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоград оказался единственным мегаполисом в России, где рынок продаж премиум-авто упал в 2018-м году.Волгоград оказался единственным мегаполисом в России, где рынок продаж премиум-авто упал в 2018-м году.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Если сравнивать автопарки городов-миллионников, то в Волгограде меньше всего элитных иномарок. Еще одно подтверждение того, что наш город – самый бедный мегаполис в России. По данным аналитического агентства «Автостат», в Волгограде только 5,1% автомобилей премиум-сегмента, то есть каждая двадцатая машина. Для сравнения, в Москве доля элитных иномарок составляет 21,6%, в Питере - 14,7%, даже в Ростове - 13,1%.

Причем за последний год в России уровень продаж в этом сегменте авторынка значительно вырос. По итогам 2018 года в России было реализовано 150 тысяч новых легковых автомобилей премиум-класса. Это почти на 11% больше, чем в 2017 году. Такие денные приводят аналитики. Ожидаемо, что больше всего дорогих машин продали в столице и в Питере. Следом за ними идут Екатеринбург и Краснодар. Замыкает пятерку лидеров Казань. А Волгоград опять отличился: наш город стал единственным в 2018-м году, где рынок продаж элитных машин просел. Да не просто упал, а аж на 12,7%.

Что касается самых популярных премиум-моделей авто, то пальму первенства завоевал Lexus RX. В 2018-м эта модель была в лидерах продаж в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Новосибирске, Перми, Омске и даже в Волгограде. В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге победил BMW 5 Series. В Челябинске и Воронеже лидером стал Lexus NX, а в Красноярске – Audi Q7. В Москве же лучше всех среди премиум-моделей продавался Mercedes-Benz E-Klasse.

ИСТОЧНИК KP.RU

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