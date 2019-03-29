Волгоградец пойдет под суд за убийство бизнесмена 16-летней давности

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-29T10:24:36+03:00

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Спустя 16 лет после жестокой расправы над конкурентом волгоградец оказался на скамье подсудимых. Следователи уже собрали все факты и улики, доказывающие вину убийцы и дело передали в суд.

Эта история уходит своими корнями в 90-е годы. Два товарища занимались совместным бизнесом, со временем открыли несколько торговых павильонов на рынках Дзержинского района Волгограда. Но в 200-х годах отношения между коммерсантами резко испортились и они буквально стали врагами. В 2003-м году конфликт достиг своего апогея. 15 декабря 2003-го в порыве гнева 49-летний бизнесмен нагрянул в кафе, где отдыхал его оппонент, и в упор расстрелял его.

Правоохранители все эти годы не прекращали поиски убийцы, и нашли его в январе 2019 года. Мужчину задержали у его родителей в Краснооктябрьском районе Волгограда. Он даже не стал отрицать свою вину, а наоборот, подробно рассказал о совершенном им убийстве. И даже показал, как все было на месте.

Как выяснилось, все эти 16 лет мужчина жил по поддельному паспорту.

- На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU