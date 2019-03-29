2019-03-29T10:07:25+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на встречке погиб мужчина на «семерке»

Его пассажирка попала в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В "семерке" выжила пассажирка.В "семерке" выжила пассажирка.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Авария во Фроловском районе произошла рано утром на 846 километре московской трассы. «Форд Фокус» за рулем которого был 38-летний мужчина, ехал в сторону Волгограда. Водитель очень торопился, поэтому периодически обгонял тихоходов. Во время очередного рискованного маневра он столкнулся с «семеркой». За рулем русской «классики» был 46-летний волгоградец. Он погиб еще до приезда «скорой». Его 43-летняя пассажирка попала в больницу с многочисленными травмами. Врачи борются за ее жизнь. Водитель иномарки не пострадал.

Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия. Виновнику аварии грозит уголовное наказание за гибель человека.

А в Волжском в больницу попал как раз водитель «Форда Фокус». Он не уступил дорогу автомобилю МАН. В столкновении пострадал автомобилист из иностранной легковушки. Его на "скорой" отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом четыре бандита под видом газовщиков ограбили пенсионерку и ее сына-инвалида
В Дзержинском районе из-за угарного газа в больницу попали женщина с двумя детьми
Самое популярное премиум-авто в Волгограде – Lexus
Волгоградец пойдет под суд за убийство бизнесмена 16-летней давности
Любовь зла: волгоградец во время ссоры оторвал крыло машины своей девушки
В Астрахани бизнесмен украл 5,3 миллиона рублей на строительстве домов для переселенцев
В Волжском в автобусе упала коляска с ребенком
В Волгограде у «Гасителя» высадят катальпы, скумпии и спиреи
В гараже у волгоградца сгорели сразу три машины
Первый вердикт: в районном суде Волгограда присяжные признали убийцу матери виновным
До конца марта в Волгограде еще выпадет немного снега
Тысячу нарушений нашла волгоградская прокуратура в сфере сохранения памятников
Астраханец застрелил из ружья знакомого
Диагноз – ДЦП: восьмилетняя волгоградка Вика Арькова нуждается в помощи
В Волгограде сделали ямочный ремонт на части улицы Неждановой
Волонтеры нашли дом псу Добрыне, которого спасли волгоградские школьники
Поезд насмерть сбил бабушку в Волгоградской области
В Волгограде стало меньше работодателей
Астраханка выиграла у больницы 1,5 миллиона рублей за смерть мужа от аппендицита
Волгоградцу, полгода насиловавшему 6-летнюю падчерицу, дали 14 лет «строгача»
Под Волгоградом мужчина умер в кресле парикмахера
Астраханца выписали из психушки, а он убил приятеля на глазах у школьников