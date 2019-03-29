Под Волгоградом на встречке погиб мужчина на «семерке»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-29T10:07:25+03:00

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Авария во Фроловском районе произошла рано утром на 846 километре московской трассы. «Форд Фокус» за рулем которого был 38-летний мужчина, ехал в сторону Волгограда. Водитель очень торопился, поэтому периодически обгонял тихоходов. Во время очередного рискованного маневра он столкнулся с «семеркой». За рулем русской «классики» был 46-летний волгоградец. Он погиб еще до приезда «скорой». Его 43-летняя пассажирка попала в больницу с многочисленными травмами. Врачи борются за ее жизнь. Водитель иномарки не пострадал.

Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия. Виновнику аварии грозит уголовное наказание за гибель человека.

А в Волжском в больницу попал как раз водитель «Форда Фокус». Он не уступил дорогу автомобилю МАН. В столкновении пострадал автомобилист из иностранной легковушки. Его на "скорой" отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU