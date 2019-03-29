Любовь зла: волгоградец во время ссоры оторвал крыло машины своей девушки

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-29T09:42:07+03:00

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На что только не идут мужчины, чтобы вернуть любимую женщину. Кто-то на балкон 10 этажа залазит с цветами, кто-то кольца с бриллиантами дарит, кто-то пишет стихи. А 23-летний волгоградец изуродовал машину своей «принцессы».

Молодые люди расстались несколько месяцев назад, но если девушку подобное развитие событий вполне устроил, то парня – нет. Он решил во что бы то ни стало снова завоевать даму сердца. В один из вечеров он подловил ее возле дома. Надеялся на душевный разговор, но он быстро перерос в ссору и взаимные обвинения. В порыве злости волгоградец оторвал крыло ее машины «DATSUN». И ушел.

Но уже на следующий день давал объяснение в полиции. Его 19-летняя экс-подруга написала на парня заявление. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «умышленное повреждение имущества». Ему грозит два года тюрьмы. Хотя вряд ли ему дадут реальный срок. Все-таки это его первое правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU