2019-03-29T09:42:48+03:00
Происшествия

В Астрахани бизнесмен украл 5,3 миллиона рублей на строительстве домов для переселенцев

Директор стройфирмы подменил дорогие материалы на дешевые и завысил стоимость работ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бизнесмен нажился на людях, которых переселяли из аварийного и ветхого жилья.Бизнесмен нажился на людях, которых переселяли из аварийного и ветхого жилья.
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В Астрахани сотрудники регионального УФСБ вывели на чистую воду бизнесмена-мошенника, который нажился на строительстве домов для переселенцев. Как выяснили правоохранители, директор строительной фирмы получил контракт на возведение 6 многоквартирных одноэтажных домов, в которые должны переселять жильцов из ветхих и аварийных домов. Здания то построили, вот только тяп-ляп. При проверке оказалось, что бизнесмен изрядно сэкономил на строительстве – дорогие материалы заменил более дешевыми аналогами, да еще и завысил в несколько раз стоимость работы (некоторые из них вообще не выполнялись). Все это впоследствие подтвердила судебная строительная экспертиза, назначенная следствием.

- Таким образом, подрядчик мошенническим путем заработал более 5,3 миллиона рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Кстати, деньги на возведение этих домов выделялись из бюджета. Следователи СУ УМВД России по Астраханской области завершили расследование этого уголовного дела по статье "мошенничество в особо крупном размере".

- С целью обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества нарестовали автомобиль бизнесмена, земельный участок, 2 здания и 17 объектов недвижимости, - дополняют в ведомстве. - Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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