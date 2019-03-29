2019-03-29T09:06:07+03:00
Происшествия

В Волжском в автобусе упала коляска с ребенком

Мама отказалась от госпитализации
Екатерина МАЛИНИНА
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От госпитализации мать девочки отказалась.От госпитализации мать девочки отказалась.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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ЧП произошло в Волжском в половине седьмого вечера в автобусе. Водитель ехал по улице Химиков в сторону улицы Энгельса. Чтобы избежать столкновения с другой машиной шофер дал по тормозам. Люди схватились за поручни. В салоне ехала молодая мама с коляской, от резкого толчка коляска упала. Кондуктор сообщила водителю о ЧП. Полуторагодовалой девочке оказали первую медицинскую помощь – у крохи пару ушибов. Но мама ребенка от госпитализации отказалась. Они отправились домой.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ЧП. Кто создал опасный маневр, из-за которого пришлось резко жать на педаль, мог ли водитель автобуса избежать аварийной ситуации.

Кстати, пассажиры падают в общественном транспорте довольно часто. Многим даже приходится обращаться к медикам. Самые настойчивые обращаются в суд и получают компенсацию на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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