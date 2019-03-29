В Волгограде у «Гасителя» высадят катальпы, скумпии и спиреи

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-29T09:10:18+03:00

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В этом году сквер у «Гасителя» весной станет цветущим садом. На обновленной территории высадят более 400 растений, в том числе саженцы лиственных и хвойных пород - катальпы, скумпию. А еще тут появится пышно цветущая спирея «вангутта» и пахучая калина «бульденеж»

Еще 1200 растений появятся в парке «Сказка», сквере Академическом и на аллеях Ворошиловского района.

- Озеленение начнется, как только на аукционе выберут победителя и подпишут с ним контракт. Торги пройдут 12 апреля, - уточняют в мэрии Волгограда.

Кстати, в парке «Сказка» обещают посадить двухметровую голубую ель. Она станет настоящим украшением территории, а зимой ее будут наряжать к новогодним праздникам. Кроме того, в этом парке появятся дубы и кусты бирючины. А на площади Советской расцветут 430 кустов роз. Их же высадят в сквере Касимовском, на площади Чекистов и улице Профсоюзной.

Появятся благородные деревья и пойме Царицы - черемуха, катальпа, ясень, дуб, ива, тополь «болле» и почти три десятка крымских сосен. В мэрии обещают, что саженцы будут не маленькие - высотой от 2,5 до 3,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU