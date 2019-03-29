В гараже у волгоградца сгорели сразу три машины

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-29T08:25:01+03:00

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ЧП произошло в поселке Ильевка Калачевского района. Вечером столб дыма поднялся над одним из гаражей по улице Лесная. На место быстро прибежали местные, но что-либо сделать с большим пожаром уже не смогли. Только приехавшие расчеты 39-й пожарной части справились с огнем. Но спасти машины не успели. В итоге хозяин гаража лишился Мазды-3 2004 года выпуска, новенького «Форда Фокуса» и ВАЗ 2114. Восстановлению машины не подлежат.

К счастью, никто в пожаре не пострадал.

Кстати, в этот четверг своей машины лишился житель Иловли. У мужчины погорела старенькая 26-летняя «Ауди». Автомобиль еще можно восстановить, но обойдется это в кругленькую сумму. Возможно, даже больше стоимости самой иномарки. Причина ЧП – замыкание электропроводки.

МЧС по Волгоградской области рекомендует следить за состоянием своих машин. Вовремя проверять электрику, чтобы не лишиться своей «ласточки».

ИСТОЧНИК KP.RU