До конца марта в Волгограде еще выпадет немного снега

28 Март 20:46 2019-03-28T20:46:36+03:00

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Первый месяц весны 2019 года подходит к концу, а зима все еще напоминает о себе: сегодня, 28 марта, в поселке Чернышковский выпал снег. Подобные осадки еще не раз удивят жителей Волгоградской области. Как передает дежурный синоптик Волгоградского ЦГМС, в пятницу и субботу в некоторых районах региона будет снег и дожди. Но при этом дневная температура сохранится плюсовая, а местами и аномальная - до +15º.

Да и в городе-герое с погодой тоже нестабильно. 29 марта будут небольшие осадки в виде дождя, ветер до 11 метров, температура днем +4…+6°. В ночь на субботу, 30 марта, возможен мокрый снег, но днем потеплеет до +6…+8°.

- В воскресенья, 31 марта, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью +1...+3º; днем +11…+13°, - рассказали КП-Волгоград в областном ЦГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU