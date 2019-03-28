Тысячу нарушений нашла волгоградская прокуратура в сфере сохранения памятников

СЕГОДНЯ 19:45 2019-03-28T19:45:54+03:00

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Сегодня, 28 марта, прокурор Волгоградской области Максим Ершов провел заседание на тему соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. И повод был, ведь во время надзорных проверок выявлено около 1000 нарушений закона, на половину из которых прокуратора уже отреагировала представлениями об устранении нарушений в адрес замгубернатора.

Так, деньги на реставрацию блиндажа генерала Людникова попросту похищены. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Этим делом займутся следователи СУ СК.

- Территориальными прокурорами выявлялись неединичные нарушения со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере охраны объектов культурного наследия.

Мерами прокурорского реагирования органы местного самоуправления понуждались к постановке на учет в качестве бесхозяйных объектов культурного наследия, формированию под ними земельных участков, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

В Камышине до сих пор не получили паспорта на 5 памятников, которые входят в состав «Исторического центра Камышина». А кинотеатр «Юбилейный» вообще находится в аварийном состоянии. По этому факту прокуратура потребовала суд обязать собственника здания провести работы по сохранению памятника культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU