Астраханец застрелил из ружья знакомого

СЕГОДНЯ 19:04 2019-03-28T19:04:31+03:00

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Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили в отношении 64-летнего жителя поселка Красные Баррикады Икрянинского района Астраханской области. Жестокое преступление произошло сегодня, 28 марта.

- По данным следствия, сегодня вечером между двумя жителями произошла ссора, в ходе которой 64-летний подозреваемый схватил ружье и произвел выстрел в область головы своего 35-летнего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Пока все обстоятельства убийства неизвестны, на месте работает следственно-оперативная группа. Подозреваемого взяли по арест на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU