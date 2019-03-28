2019-03-28T18:18:47+03:00
Общество

Диагноз – ДЦП: восьмилетняя волгоградка Вика Арькова нуждается в помощи

На то, чтобы девочка научилась ходить, нужно почти 200 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Вика мечтает научиться ходить. Фото: Фонд "География добра"Вика мечтает научиться ходить. Фото: Фонд "География добра"
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Восьмилетняя Вика Арькова – сильная девочка, которая верит, что однажды все-таки научится ходить. И она пытается сделать первые шаги, но с диагнозом ДЦП без помощи врачей это очень сложно. Благотворительный фонд «География Добра» помогает родителям Вики собрать нужные 200 тысяч рублей на реабилитацию в питерской клинике.

- В нашей семье работает только папа, обычным водителям маршрутки, а я постоянно рядом с ребенком, денег едва хватает оплатить съемную квартиру, лекарства и нанять инструктора по лечебной физкультуре на дому, - говорит мама Дарья Арькова, но родители не отчаиваются.

Да и сама Вика очень жизнерадостна, чем придает своим близким веру в лучшее. Она родилась раньше срока весом всего килограмм, но теперь, спустя восемь лет, даже несмотря на страшные диагнозы, Вика выразительно читает стихи, знает алфавит и цифры, у нее очень хорошая память.

Помочь девочке можно пройдя по ссылке на официальный сайт Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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