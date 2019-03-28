В Волгограде сделали ямочный ремонт на части улицы Неждановой

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-28T18:31:45+03:00

Пока тут ямочный ремонт, но в будущем улицу комплексно отремонтируют. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Автодорог, которые не видели ремонта несколько десятилетий, в Волгограде немало. Такой является улицы Неждановой. Ее пытались локально отремонтировать в 2013-ом, однако подрядчик отнесся к этому недобросовестно. И так как ездить по ней стало невозможно, дорожники провели ямочный ремонт на участке от въездного знака до Третьей Продольной. Здесь залатали дыры и частично срезали верхние слои асфальта. Такие же работы проводят от магистрали до улицы Чигорина.

В будущем здесь планируется комплексный ремонт, который включает применение горячего материала с укладкой двух слоев асфальтобетона.

Но это не единственные дороги, которые в скором времени порадуют автомобилистов. Уже сегодня дорожники работают на улице Латошинской в Тракторозаводском районе.

- Дорожникам приходится практически заново восстанавливать участки покрытия с укладкой щебеночного основания и асфальта. С 2015 года в регионе изменился подход к проведению дорожной реконструкции. К работам допускаются только ответственные подрядчики, владеющие собственным парком современной дорожно-строительной техники и имеющие достаточный опыт в данной отрасли, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Всего в 2019-ом планируют привести в порядок более 30 километров автодорог.

ИСТОЧНИК KP.RU