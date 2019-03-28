Волонтеры нашли дом псу Добрыне, которого спасли волгоградские школьники

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-28T17:30:46+03:00

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История пса Добрыни, которая тронула сердца многих, закончилась счастливо: годовалый великан нашел любящую семью. На днях питомец покинул клинику «Айболит» и уехал жить в частный дом.

Новой хозяйкой Добрыни стала волонтер Анастасия. Об этом сообщила куратор Наталья Иванова, она же основательница фонда «Лисена» и спасительница многих бездомных животных Волгограда.

- Вот не зря имя Анастасия с греческого переводится - возвращение к жизни. И именно обладательница этого имени давно уже ждала выписки Добрыни. Своего супруга на 8-е марта Настя попросила забрать в семью этого огромного и добродушного малыша. Ну и сомнений не осталось, когда хрупкая и очаровательная, она помогла мне со спасением выброшенных щенят. Добрыне построили вольер, его ждали, о нем обязательно будут заботится. Добрыня счастлив, счастлива и я. Ужасы в его жизни закончились, он домашний и любимый, - уверена Наталья, которой Добрыня тоже безумно полюбился.

Напомним, изувеченного живодерами пса учащиеся школы №112 в Кировском районе нашли прямо во дворе, недалеко от детского садика. Вова Сеймов и его друзья оказали Добрыне медицинскую помощь и вышли на связь с Наташей Ивановой, которая впоследствии выходила пса и нашла ему заботливую семью.

ИСТОЧНИК KP.RU