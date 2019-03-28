Поезд насмерть сбил бабушку в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 17:28 2019-03-28T17:28:56+03:00

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Трагедия случилась 26 марта на железной дороге в городе Палласовка Волгоградской области. Около половины двенадцатого дня пассажирский поезд №373С «Махачкала - Тюмень» неподалеку от ж/д переезда насмерть сбил пожилую женщину. Личность погибшей еще не установили, хотя и произошло все в небольшом городке. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. А пассажирам поезда из-за ЧП пришлось задержаться в пути.

- Травмы были серьезными, пенсионерка умерла прямо на месте происшествия. На вид погибшей более 60 лет. По словам машиниста, бабушка пыталась перебежать через пути перед приближающимся поездом. Так что он просто не смог остановить поезд, - рассказали корреспонденту «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

По словам очевидцев, женщина в буквальном смысле бросилась под поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU