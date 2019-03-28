В Волгограде стало меньше работодателей

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-28T17:05:09+03:00

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Экономическая ситуация в Волгоградской области не из легких. Только за последний год число работодателей снизилось на 4,5%. По данным регионального Фонда социального страхования, теперь работают в области на 2570 организаций меньше. Меньше на 3,5% стало в области и самих работников. Но есть и хорошие новости - размер средней зарплаты у волгоградцев по сравнению с 2017 годом увеличился на 10,3% и составил 27 368 рублей. Но есть и плохие - почти 12 тысяч человек зарабатывают меньше МРОТ (11 280 рублей). А более 9,3 тысячи волгоградцев получают зарплату ниже прожиточного минимума, то есть меньше десяти тысяч рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ФСС, всего в области по данным на 2018 год работает 54,4 тысячи предприятий и организаций. Трудятся в них 611,5 тысячи человек. Если в какой-то организации сотрудники получают мизерные зарплаты, то это повод для сообщения в трудинспекцию. Только за прошлый год специалисты соцстраха рассмотрели вопросы легализации выплат у 660 работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU