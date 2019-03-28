Астраханка выиграла у больницы 1,5 миллиона рублей за смерть мужа от аппендицита

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-28T16:52:38+03:00

Врачи пять дней лечили мужчину от панкреатита, пока тот не умер от сепсиса

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С каждым днем все больше «больничных» споров доходят до судов. Вот, в Трусовском районе Астрахани завершилось рассмотрение одного такого резонансного дела: семья скончавшегося в больнице мужчины, отсудила у медиков полтора миллиона рублей.

Началась эта история с того момента, как неотложка привезла в городскую клиническую больницу №3 мужчину с острой болью в животе. Врачи, осмотрев пациента, поставили предварительный диагноз «хронический панкреатит». И четыре дня медики в гастроэнтерологическом отделении лечили у мужчины воспаление поджелудочной железы. Лечили, лечили, пока на пятый день ему вдруг не стало совсем плохо. Только тогда врачи поняли, что у него «острый аппендицит». Но было уже поздно. У больного развился сепсис, от которого он скончался.

Супруга, едва отойдя от шока, обвинила врачей в халатности. И подала иск в суд с требованием взыскать с больницы за смерть мужа компенсацию морального вреда.

Суд признал, что смерть пациента действительно наступила из-за несвоевременного хирургического вмешательства. И удовлетворила требования астраханки, хоть и частично.

ИСТОЧНИК KP.RU