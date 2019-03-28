Волгоградцу, полгода насиловавшему 6-летнюю падчерицу, дали 14 лет «строгача»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-28T16:33:35+03:00

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35-летний извращенец, который несколько месяцев насиловал свою шестилетнюю падчерицу, отправится в колонию «строгого режима» на долгих 14 лет. На таком жестком наказании настояла прокуратура. Сегодня, 28 марта, вердикт огласили в суде Тракторозаводского района Волгограда.

Напомним, жуткие подробности жизни маленькой девочки вскрылись совершенно случайно. Утром 18 мая 2018-го старший помощник прокурора Тракторозаводского района Волгограда Анна Курышева шла, как обычно, на работу, и увидела заплаканную девочку, которая сама бродила по улицам. Женщина поинтересовалась, почему малышка одна, и где взрослые. Так, случайная прохожая узнала, что ребенок не хочет идти домой, потому что мама ушла на работу, а отчим совершает над ней действия сексуального характера. Сотрудница прокуратуры тут же отвела девочку в отделение полиции. И уже через несколько часов правоохранители задержали отчима-насильника.

Как выяснили следователи, этот извращенец насиловал ребенка полгода – с октября 2017-го по май 2018-го. А, чтобы девочка не проболталась матери или еще кому-нибудь, угрожал ее убить в случае огласки.

- Приговор в законную силу не вступил, - дополняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU