2019-03-28T16:22:28+03:00
Происшествия

Под Волгоградом мужчина умер в кресле парикмахера

Прибывшая на вызов «скорая» зафиксировала мгновенную смерть
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Медики уже ничем не смогли помочь.Медики уже ничем не смогли помочь.Фото: Тимур ХАНОВ
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Трагедия произошла днем в этот вторник 26 марта в поселке Иловля Волгоградской области. Пожилой мужчина приехал в райцентр по делам на своем автомобиле. Жил он в станице Старогригорьевской. Последние полгода - один. Еще осенью 67-летний мужчина похоронил свою супругу. В райцентре закупил продукты, загрузил в машину и решил зайти в парикмахерскую постричься. Там ему стало стало плохо и он умер прямо в кресле. Скорее всего, у пенсионера случился сердечный приступ.

- По словам парикмахера, во время стрижки мужчина сначала резко нагнулся вперед, а затем также резко - назад. Ему тут же вызвали «скорую». Но приехавшие на вызов медики помочь уже ничем не могли, пенсионер скончался мгновенно. По факту смерти проводится проверка, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» следователь Иловлинского МрСО СУ СКР по региону Дарья Буянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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