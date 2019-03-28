Астраханца выписали из психушки, а он убил приятеля на глазах у школьников

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-28T16:08:56+03:00

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В Астрахани СУ СК по Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Трусовского района. Мужчина среди бела дня несколько раз ударил ножом своего приятеля.

Все произошло в районе Бумажников – одного из самых неблагополучных в Астрахани. Свидетелями расправы стала местная детвора. Школьники сняли конфликт и само убийство на мобильник, а потом еще и выложило в сеть. По этическим соображениям мы его не публикуем.

На видео видно, как мальчишки бегут к месту разборок - дорожке перед подъездом, но приближаться боится. Мужчина несколько раз бьет приятеля ножом и убегает. Жертва садится на бордюр, затем встает, идет два шага, и падает. Ребята спорят, кто вызовет 911, но так и не звонят, боятся, что на телефоне нет денег.

По предварительным данным, и жертва, и убийца вместе сдавали металлолом и что-то не поделили. Преступник совсем недавно вышел из психиатрической больницы. По словам соседей, он постоянно устраивал дебоши. Но найти управу на психопата никто не мог.

ИСТОЧНИК KP.RU