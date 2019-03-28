Под Волгоградом судимый парень украл из храма ящик с пожертвованиями

СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-28T15:50:22+03:00

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27 марта в полицию обратился настоятель храма «Святой троицы», который находится в селе Лемешкино Руднянского района Волгоградской области. Батюшка рассказал, что ночью кто-то проник в помещение церкви и украл ящик с пожертвованиями. Причем, денег в коробке не было, но, видимо, какой-то богохульник надеялся поживиться в храме.

Нашли этого бесбожника буквально через несколько часов. Им оказался 24-летний и уже ранее судимый местный парень.

Как пояснил задержанный на допросе, накануне он пришел в храм. Но вместо того, чтобы покаяться, он решился на кражу. Уж больно приглянулись ему медные подсвечники и коробка, куда прихожане собирают пожертвования.

Молодой человек дождался, когда настоятель уйдет, ломом сбил навесной замок и проник в храм. Признается, думал, что в коробке как минимум три тысячи рублей.

Как пояснил преступник в отделе полиции, за эти деньги он планировал купить себе очередную порцию спиртного и закуску.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на совершение кражи с незаконным проникновением в помещение». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU