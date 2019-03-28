Более 20 фонтанов запустят в мае в Волгограде

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-28T15:12:19+03:00

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Волгоград готовится к сезону фонтанов. Уже через месяц, к маю, горожан будут радовать более двадцати штук. Новый большой фонтан площадью 250 квадратных метров откроют в этом году на верхней террасе Центральной набережной. В чаше будут бить 30 двухметровых струй, а вечером еще и с подсветкой. Пока же коммунальщики делают профилактику и настраивают оборудование уже имеющихся фонтанов. Перед запуском их все протестируют, отрегулируют высоту струй, подсветку. Обновят пешеходный фонтан у «Авангарда» в Кировском районе. Он радовал волгоградцев всего два сезона, но часто ломался. Теперь оборудование будет более мощным, а водные эффекты - еще красивее.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в фонтане у «Авангарда» заменят насосы и таймер, почистят внутреннюю чашу. Подрядчика, который будет работать на объекте, выберут 11 апреля по итогам открытого аукциона. Фонтан на набережной будет делать компания, которая занимается реконструкцией.

ИСТОЧНИК KP.RU