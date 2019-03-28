2019-03-28T15:12:19+03:00
Общество

Более 20 фонтанов запустят в мае в Волгограде

Новый фонтан появится на набережной, а в парке у «Авангарда» обновят оборудование
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
До открытия фонтанов остался месяц.До открытия фонтанов остался месяц.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Волгоград готовится к сезону фонтанов. Уже через месяц, к маю, горожан будут радовать более двадцати штук. Новый большой фонтан площадью 250 квадратных метров откроют в этом году на верхней террасе Центральной набережной. В чаше будут бить 30 двухметровых струй, а вечером еще и с подсветкой. Пока же коммунальщики делают профилактику и настраивают оборудование уже имеющихся фонтанов. Перед запуском их все протестируют, отрегулируют высоту струй, подсветку. Обновят пешеходный фонтан у «Авангарда» в Кировском районе. Он радовал волгоградцев всего два сезона, но часто ломался. Теперь оборудование будет более мощным, а водные эффекты - еще красивее.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в фонтане у «Авангарда» заменят насосы и таймер, почистят внутреннюю чашу. Подрядчика, который будет работать на объекте, выберут 11 апреля по итогам открытого аукциона. Фонтан на набережной будет делать компания, которая занимается реконструкцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео столкновения двух иномарок на Современнике
В виртуальном зале ЦКЗ Волгограда можно будет присутствовать на концертах Московской филармонии
Волгоградский областной суд отклонил кассацию прокуратуры на «отмену» ареста маршрутчику-педофилу
Ревнивый волгоградец убил ухажера бывшей жены и сжег его машину
Под Волгоградом в «китайских» теплицах задержали 80 нелегалов
С 1 апреля подешевеет проезд в автобусе №123 Волжский - Волгоград
Санавиация спасла полуторагодовалого малыша, наевшегося стирального порошка
30 работников культуры наградили в Волгограде
Лидер Therr Maitz Антон Беляев: в Волгограде на каждом шагу целующиеся парочки, город любви!
Волгоградцы не пускают «Концессии» в свои квартиры
В Волгограде продавали просроченный хлеб без сопроводительных документов
В Волгограде бомж устроил пожар в подвале многоэтажки
Полицейские дадут 50 тысяч рублей за информацию о побитой машине активиста ОНФ
Военные отдали 750 тысяч астраханцу, чтобы их не уволили из армии
22-летнему волгоградцу грозит 7 лет тюрьмы за анаболики
Наркосбытчики из музыкального бара Волгограда получили тридцать лет на троих
Волгоградский облсуд продлил арест экс-следователю СУ СКР
Астраханец жестоко убил друга и выбросил тело в канаву