2019-03-28T14:55:32+03:00
Авто

Появилось видео столкновения двух иномарок на Современнике

Легковушки перегородили движение в центре Волгограда [фото, видео]
Екатерина СИМОХИНАСветлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
Hyundai пострадал сильнее. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.Hyundai пострадал сильнее. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.
Изменить размер текста:

Авария произошла в районе двух часов дня на перекрестке Краснознаменской и проспекта имени Ленина в Волгограде. Здесь не смогли разъехаться две машины. Nissan двигался прямо по Краснознаменской со стороны набережной в сторону цирка, а Hyundai ехал навстречу и поворачивал налево на проспект Ленина. Во время поворота ее и зацепил "Ниссан" так, что легковушку развернуло мордой в обратную сторону. Столкновение произошло прямо на пешеходном переходе по направлению к цирку.

ДТП на пересечении Краснознаменской и проспекта Ленина в Волгограде.

По предварительной информации, жертв в этом ДТП не было, водители и пассажиры не пострадали, чего не скажешь о транспортных средствах. Переднюю часть одного из автомобилей после столкновения можно собирать как конструктор. Участники аварии на месте ЧП ожидают сотрудников ДПС, а вот спасатели на пожарной машине приехали очень оперативно. К счастью, это произошло не в час пик, а то огромных пробок было бы не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 20 фонтанов запустят в мае в Волгограде
В виртуальном зале ЦКЗ Волгограда можно будет присутствовать на концертах Московской филармонии
Волгоградский областной суд отклонил кассацию прокуратуры на «отмену» ареста маршрутчику-педофилу
Ревнивый волгоградец убил ухажера бывшей жены и сжег его машину
Под Волгоградом в «китайских» теплицах задержали 80 нелегалов
С 1 апреля подешевеет проезд в автобусе №123 Волжский - Волгоград
Санавиация спасла полуторагодовалого малыша, наевшегося стирального порошка
30 работников культуры наградили в Волгограде
Лидер Therr Maitz Антон Беляев: в Волгограде на каждом шагу целующиеся парочки, город любви!
Волгоградцы не пускают «Концессии» в свои квартиры
В Волгограде продавали просроченный хлеб без сопроводительных документов
В Волгограде бомж устроил пожар в подвале многоэтажки
Полицейские дадут 50 тысяч рублей за информацию о побитой машине активиста ОНФ
Военные отдали 750 тысяч астраханцу, чтобы их не уволили из армии
22-летнему волгоградцу грозит 7 лет тюрьмы за анаболики
Наркосбытчики из музыкального бара Волгограда получили тридцать лет на троих
Волгоградский облсуд продлил арест экс-следователю СУ СКР
Астраханец жестоко убил друга и выбросил тело в канаву