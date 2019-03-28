Появилось видео столкновения двух иномарок на Современнике

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-28T14:55:32+03:00

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Авария произошла в районе двух часов дня на перекрестке Краснознаменской и проспекта имени Ленина в Волгограде. Здесь не смогли разъехаться две машины. Nissan двигался прямо по Краснознаменской со стороны набережной в сторону цирка, а Hyundai ехал навстречу и поворачивал налево на проспект Ленина. Во время поворота ее и зацепил "Ниссан" так, что легковушку развернуло мордой в обратную сторону. Столкновение произошло прямо на пешеходном переходе по направлению к цирку.

ДТП на пересечении Краснознаменской и проспекта Ленина в Волгограде.

По предварительной информации, жертв в этом ДТП не было, водители и пассажиры не пострадали, чего не скажешь о транспортных средствах. Переднюю часть одного из автомобилей после столкновения можно собирать как конструктор. Участники аварии на месте ЧП ожидают сотрудников ДПС, а вот спасатели на пожарной машине приехали очень оперативно. К счастью, это произошло не в час пик, а то огромных пробок было бы не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU