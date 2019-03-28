2019-03-28T14:05:01+03:00
Звезды

В виртуальном зале ЦКЗ Волгограда можно будет присутствовать на концертах Московской филармонии

Выступления из столицы будут транслировать в режиме онлайн
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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В Центральном концертном зале Волгоградской филармонии появится виртуальный зал. Здесь в режиме онлайн будут транслировать концерты из Московской государственной академической филармонии. Как? С помощью интернет-трансляций.

Сейчас в ЦКЗ уже монтируют оборудование, установили светодиодный проектор, провели выделенную линию интернета. Благодаря современным технологиям в зале создается эффект присутствия и полного погружения. Здесь можно будет увидеть и услышать выступления ведущих российских творческих коллективов. Причем уже 30 марта.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете культуры, тестовая трансляция пройдет в эту субботу. В 16.00 – за час до начала выступления «Фолк-экспресс» зрители смогут посмотреть концерт Национального академического оркестра народных инструментов имени Осипова, большого детского хора имени Попова и ансамбля домристов «Каприччио».

В комитете уточняют, что суперсовременный зал появится в ЦКЗ благодаря участию региона федеральной программе «Всероссийский виртуальный концертный зал». Такие залы появятся по всей стране. Туда будет поступать прямой сигнал с ведущих культурных площадок России, и, таким образом, у людей даже в отдаленных уголках страны появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Культура» Волгоградская область получит до 2024 года три миллиарда рублей. За эти деньги в регионе должны реализовать 66 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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