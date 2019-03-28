Волгоградский областной суд отклонил кассацию прокуратуры на «отмену» ареста маршрутчику-педофилу

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-28T13:49:17+03:00

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Продолжается эпопея с законностью ареста Хайала Мамедова, подозреваемого в педофилии. Маршрутчик 1 февраля попросил показать дорогу 13-летнюю девочку, вывез ее в лесополосу, где надругался. 2 февраля районный суд арестовал подозреваемого, процесс проходил на русском языке. Переводчика он не требовал, а судья и следователь решили, что человеку, который живет в России с 1991 года и работает в сфере пассажирских перевозок, толмач не нужен.

Но по жалобе адвоката Мамедова областной суд принял решение о незаконности самой процедуры ареста. Маршрутчик не понимал, что происходит в зале заседаний. В ответ на это уже областная прокуратура подала кассацию на решение апелляционной инстанции об освобождении подозреваемого в педофилии мужчины.

Областной суд отклонил кассацию надзорного ведомства. И привел подробный разбор решения судьи. Районный судья должен был удостовериться в том, что подозреваемый владеет в полной мере русским языком. У него имелась информация о трех классах образования маршрутчика и о его родине. Письменного отказа от переводчика от Мамедова не было.

Уже 6 февраля азербайджанцу предоставили переводчика.

- Следователь признал что тот плохо владеет русским языком, не умеет читать и писать на нём и нуждается в услугах помощника. Нарушение судьёй районного суда конституционного права лица на защиту, неустранимое в суде апелляционной инстанции, явилось причиной отмены постановления об избрании меры пресечения Мамедову. Это и стало причиной освобождения его из-под стражи, - сообщает пресс-служба областного суда.

По словам представителей фемиды, они оперативно вернули дело в районный суд и уже 22 марта подозреваемого арестовали на один месяц и восемь дней.

Кстати, уже на повторном суде Мамедов отказался от предоставленного ему переводчика. Он его не понял.

ИСТОЧНИК KP.RU