Ревнивый волгоградец убил ухажера бывшей жены и сжег его машину

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-28T12:50:17+03:00

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Эта жуткая история произошла в июне 2018-го в Кировском районе Волгограда. 31-летний мужчина приехал навестить своего ребенка, который после развода проживал с его бывшей женой. Но, когда зашел в дом, застал нелицеприятную для себя картину: в гостях у женщины был новый ухажер. Ревность ударила в голову. Мужчина стал кричать, а затем, в порыве гнева, замахнулся на бывшую. Новый знакомый встал на защиту женщины.

Между мужчинами завязалась драка. Вот только силы оказались не равны. Экс-супруг повалил соперника на пол, схватил за голову и стал бить об пол и дверной проем. Бил до тех пор, пока мужчина не перестал дышать. Судмедэксперты насчитали у погибшего 17 ударов на голове, и скончался он от сильнейшей черепно-мозговой травмы. Шансов выжить у него не было.

- Когда волгоградец понял, что совершил непоправимое, он погрузил тело мужчины в багажник своей машины и вывез на пустырь к песчаному карьеру, где закопал, присыпав участок захоронения листвой, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. – Вернувшись, он заставил экс-супругу сесть за руль автомобиля, на котором к ней приехал убитый ухажер, и проследовать за ним. Вместе они отогнали машину к железнодорожному полотну, где обвиняемый облил салон авто бензином и поджог его.

Иномарка выгорела дотла. Но правоохранителям все же удалось установить все трагические подробности этого убийства.

Сейчас уголовное дело передали в прокуратуру. Волгоградца обвиняют по трем статьям: «убийство», «угон» и «умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».

- Свою вину мужчина уже полностью признал и раскаялся в содеянном, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU