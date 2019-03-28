Под Волгоградом в «китайских» теплицах задержали 80 нелегалов

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-28T12:39:05+03:00

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В Волгоградской области всерьез взялись за проблему незаконных тепличных плантаций. Проблемой занимается экологический совет и полицейские. Сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД в очередной раз отправились с рейдом в Иловлинский район. И не зря. Недалеко от поселка Краснодонский в полях в тепличном хозяйстве они проверили документы у 80 иностранных граждан. Они занимались обработкой почвы, ухаживали за высаженной рассадой. Патенты на работу смогли показать не все.

Полицейские составили 12 протоколов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В отношении иностранцев составили 12 административных материалов.

Но полицейские проверяли не только документы у работников теплиц. Они также зафиксировали незаконный забор воды, воровство электричества. В теплицах также нашли коробки с неизвестными агрохимикатами. Удобрения отвезут на экспертизу. Но уже точно известно, что сертификатов на продукцию у работников не было. Ну а начальства полицейские не застали.

Происхождение и состав удобрений не известен.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU