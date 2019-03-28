2019-03-28T11:41:54+03:00
Общество

С 1 апреля подешевеет проезд в автобусе №123 Волжский - Волгоград

Также с 1 апреля 2019 начнут работать дачные автобусы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Билет на автобус будет стоить от 25 до 55 рублей.Билет на автобус будет стоить от 25 до 55 рублей.
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Волжская автоколонна №1732 1 апреля готовится порадовать своих пассажиров. И дело вовсе не в том, что это День смеха. С 1 апреля 2019 года предприятие изменило стоимость проезда на междугородном автобусе №123, соединяющем Волгоград и Волжский. Билеты стали дешевле. Еще одна хорошая новость для садоводов, которым не терпится отправиться на свою фазенду, - с 1 апреля начнут работать дачные городские автобусы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в автоколонне №1732, билет на поездку от 30 микрорайона Волжского до железнодорожного вокзала Волгоград-1 будет стоить 55 рублей вместо прежних 59. Проезд на тарифном участке от Волжского до остановки «Универсам» на Спартановке обойдется в 30 рублей, по Волгограду - 25 рублей.

Кроме того, с 1 апреля в будние дни в Волжском поменяет расписание автобус №27, идущий от 37 микрорайона до площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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