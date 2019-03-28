Санавиация спасла полуторагодовалого малыша, наевшегося стирального порошка

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-28T11:43:02+03:00

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С приходом тепла в Волгограде снова заработал «медицинский» вертолет. Очередной вылет 27 марта был в Котовский район. Там экстренная помощь понадобилась полуторагодовалому малышу. Пока мама отвлеклась на домашние заботы, мальчик забрался в ванную и наелся стирального порошка. Женщина вызвала «скорую». Районные медики решили, что необходима помощь врачей из Волгограда. Действовать надо было быстро, поэтому и потребовалась санавиация. Ребенка доставили в Волгоград, где врачи оказали маленькому пациенту необходимую помощь. Сейчас жизнь непоседы вне опасности.

Кстати, в этот же день еще два пациента стали пассажирами спецвертолета. Благодаря своевременному квалифицированному вмешательству их состояние стабилизировалось.

Сейчас на территории Волгоградской области оборудованы 33 спецтерритории для посадки вертолета. В Волгограде вертолетные площадки есть в больнице №25 и в кардиоцентре. Как обещают власти, в ближайшее время еще три площадки сделают в Камышине, Михайловке, Урюпинске. В санавиации трудятся девять врачей, 14 медсестер и фельдшеров. Они готовы к вылету в любую минуту.

Всего за два года с помощью летной «скорой» спасли более 500 человек, в том числе 79 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU