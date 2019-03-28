30 работников культуры наградили в Волгограде

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-28T11:12:22+03:00

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Тридцать работников культуры Волгоградской области получили почетные награды от Минкультуры, губернатора и областной Думы. На высоком уровне оценили работу артистов, хормейстеров, художников, педагогов, библиотекарей, балетмейстеров, дирижеров.

Благодарность Министра культуры РФ из рук вице-губернатора Владимира Попкова получила директор известной далеко за пределами Волгограда ДШИ «Воскресенье» Елена Антонова. Ее воспитанники регулярно становятся лучшими на конкурсах самых высоких уровней.

Почетные грамоты от губернатора получили 10 человек. Среди них хормейстер ансамбля казачьей песни «Вольница» Александра Байракова, преподаватель из Котово Александра Корнева, начальник отдела по культуре администрации Октябрьского района Наталья Кравченко, педагог из Камышина Августа Ушакова.

Областная Дума отметила главного режиссера казачьего театра Владимира Тихонравова и актрису Людмилу Романюк. Еще 17 человек отметили почетными грамотами регионального комитета культуры. Благодарственное письмо получила солистка Волгоградской филармонии Наталья Долгалева.

ИСТОЧНИК KP.RU