Лидер Therr Maitz Антон Беляев: в Волгограде на каждом шагу целующиеся парочки, город любви!

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-28T10:55:17+03:00

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Вчера, 27 марта, популярная инди-группа Therr Maitz выступила на сцене волгоградского ЦКЗ, которая уже не помнит, когда видела столько огня и драйва. Музыканты буквально раскачали зал филармонии, хотя многие, кто пришли на концерт, этого и ожидали, заранее выбрав удобную одежду для танцев. Это коллектив можно или не знать, или любить. Основанный в 2004 году талантливым музыкантом, композитором и продюсером Антоном Беляевым Therr Maitz – одно из главных российских музыкальных открытий за последние несколько лет. Благодаря своему голосу и манере исполнения Беляев стал любимчиком и у поклонников Стинга.

Прежде чем свести с ума зрителей завораживающими англоязычными песнями, невероятными аранжировками и мощной энергетикой, музыканты отправились на прогулку по городу. Погода в этот день радовала теплом с самого утра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/699742" frameborder="0"></iframe> Therr Maitz, 365 на концерте в Волгограде 27 марта 2019 года.Екатерина СИМОХИНА

- Ребята из нашей группы поехали смотреть Мамаев Курган, - рассказывает Антон Беляев, - а я, так как там уже бывал, пошёл гулять по центру и у меня возник вопрос: в Волгограде сегодня первый день весны? Здесь на каждом шагу целующиеся парочки! Куда бы я ни повернул - везде они. Город любви!

Такая же атмосфера поцелуев под медленные танцы творилась и на самом концерте. Но даже тем, кто пришел без пары, скучать не пришлось. С первых минут Антон Беляев предупредил, что хоть зал и сидячий, отдыхать в креслах никто не будет. Танцпол устроили прямо на сцене, куда вышли все желающие потанцевать вместе с артистами. Более стеснительные просто встали со своих мест и танцевали между рядами. Совместно с вокалисткой группы Викторией Жук Антон даже продемонстрировал несколько танцевальных движений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/699747" frameborder="0"></iframe> Therr Maitz раскачали волгоградский ЦКЗ, заставив всех танцевать.Екатерина СИМОХИНА

- Танец, который мы вам привезли, подарили нам специальные хореографы. Повторяйте только осторожно, не повредите соседей! - шутит певец.

Под самые лиричные песни, такие как "Container", ЦКЗ наполнялся сотней огоньков. В благодарность за тот огонь, который Therr Maitz развел на сцене, зрители не жалели аккумуляторов своих смартфонов. А в конце вечера имели счастье сделать селфи на память – для этого артисты отложили свои дела и вышли в зал на автограф-сессию.

Антон Беляев сфотографировался с каждым, кто хотел. Фото: Арина КОРОТЧЕНКО.

ИСТОЧНИК KP.RU