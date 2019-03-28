Волгоградцы не пускают «Концессии» в свои квартиры

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-28T10:30:47+03:00

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В Волгограде уже более двух тысяч домов перешли на прямые договоры с «Концессиями водоснабжения» и «Концессиями теплоснабжения». Теперь специалисты ресурсоснабжающих компаний ходят по квартирам, чтобы проверить, работают ли счетчики холодной и горячей воды, целы ли пломбы на приборах учета. А также обновляют данные о жильцах: количество собственников (от них потребуются копии паспортов) и фактически проживающих. Это нужно, чтобы корректно начислять плату. Но не все жильцы пускают коммунальщиков в свои квартиры.

- О том, когда будет обход, волгоградцам сообщают заранее. Уведомления вручают на руки или присылают по почте, - рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации. - Плюс к этому уведомления будут размещены на оборотной стороне платежек за ЖКУ. Первыми их увидят в квитанциях за март жители 15 домов.

Учтите, проверяют счетчики абсолютно бесплатно, а у сотрудника концессий при себе должно быть удостоверение. Если у вас все же возникают сомнения, то уточнить информацию о «гостях» можно в контакт-центре по телефонам: 99-67-96 или 606-600.

ИСТОЧНИК KP.RU