В Волгограде продавали просроченный хлеб без сопроводительных документов

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-28T10:33:50+03:00

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Роспотребнадзор по Волгоградской области отчитался о проверках хлебозаводов, пекарен и магазинов, где продают хлеб и кондитерку. Всего за 2018 год специалисты выезжали 178 раз. Смотрели образцы по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим показателям. Также исследовали их на ГМО и радиоактивность. Весь хлеб соответствует этим нормам. То есть есть его безопасно.

Но без нарушений все равно не обошлось. Основные претензии к технологии производства, к чистоте помещений, к хранению сырья, к температурному режиму. Также нашли ревизоры продукцию с истекшим сроком годности, без документов, без информации о производителе.

Предприятия и ИП получили штрафов на 305 тысяч рублей. Уничтожено 28 партий хлеба и печений – почти 150 килограммов.

Специалисты советуют: не берите хлеб впрок. Срок хранения не более 72 часов. Белый и черных хлеб нужно хранить отдельно, лучше при температуре выше шести градусов

ИСТОЧНИК KP.RU