В Волгограде бомж устроил пожар в подвале многоэтажки

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-28T09:39:33+03:00

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Запах гари жители трехэтажки на улице Днестровская в Центральном районе почувствовали около 11 часов вечера. Дым валил от двери в подвале. Волгоградцы вызвали пожарных, которые за несколько минут справились с огнем. Как выяснили сотрудники МЧС, в небольшом помещении метр на три загорелись вещи. Причиной ЧП стал мужчина без определенного места жительства, который там ночевал. Пострадал на пожаре 58-летний обитатель каморки. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

В Красноармейском районе в маленьком домике пять на шесть огонь появился около двух часов ночи. Сначала загорелись вещи, потом крыша. Пламя почти полностью уничтожило строение. На обугленных развалинах нашли тело 81-летнего хозяина. Причина ЧП пока неизвестна.

Сотрудники МЧС по Волгоградской области еще раз предупреждают волгоградцев о соблюдении элементарных правил безопасности в быту. Следите за состоянием электроприборов и проводки. Не оставляйте включенный газ без присмотра, не пользуйтесь самодельными нагревательными приборами.

ИСТОЧНИК KP.RU