Полицейские дадут 50 тысяч рублей за информацию о побитой машине активиста ОНФ

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-28T09:13:35+03:00

Инвалид-колясочник Владимир Ерофеев не первый год борется за хорошие дороги на селе. Фото: onf.ru

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Полицейские Городищенского района объявили о награде в 50 тысяч за информацию о преступлении. Вознаграждение дадут тому, кто расскажет о происшествии в поселке Ерзовка. Оно получило широкий общественный резонанс. Жертвой негодяев стал Владимир Ерофеев, член регионального штаба ОНФ. У инвалида-колясочника изуродовали и разбили его машину.

Все это произошло 16 марта. Как считает сам активист – это не просто хулиганы. Ему отомстили после того, как он возмутился состоянием дорог в родном селе и выложил фотографии в соцсети. Также он начал сбор подписей среди местных жителей с требованием к властям отремонтировать улицы.

Своего коллегу поддержало руководство волгоградского ОНФ и попросило руководство полиции взять расследование этого преступления под особый контроль.

Всех, кто владеет информацией о происшествии в Ерзовке, просят позвонить по телефонам (8442) 93-79-47 либо 8 937 696 40 00.

ИСТОЧНИК KP.RU