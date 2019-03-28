Военные отдали 750 тысяч астраханцу, чтобы их не уволили из армии

СЕГОДНЯ 08:29 2019-03-28T08:29:51+03:00

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Два года дали жителю ЗАТО Знаменск Астраханской области за мошенничество в крупном размере. Мужчина обманул военнослужащих.

Магомеда Вахаева в военном городке знали многие. У него было несколько торговых точек, сам работал у местного бизнесмена по найму. Умел втереться в доверие ко многим. Поэтому знал, что происходит на территории военных частей. Так что когда двоих военнослужащих собрались увольнять, он быстро подсуетился. Пришел к ним с предложением, от которого они не смогли отказаться. Мол, у него есть нужные связи, с помощью которых он поможет им остаться на службе. И контрактники согласились. Видимо, взвесили все "за" и "против": сколько получат на службе, и сколько смогут заработать на гражданке. Несли 750 тысяч частями. Во время одной из передач мошенника и задержали с поличным сотрудники военной контрразведки ФСБ России.

- Афериста осудили на два года колонии общего режима, - сообщили "КП-Волгоград" в УФСБ по Астраханской области.

Возможно, жертв у него было больше. Но люди просто не обращались в полицию. Не все готовы признаться, что пытались купить свою должность в армии.

ИСТОЧНИК KP.RU