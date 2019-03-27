22-летнему волгоградцу грозит 7 лет тюрьмы за анаболики

СЕГОДНЯ 20:47 2019-03-27T20:47:12+03:00

Он купил 50 таблеток по интернету и попался при получении посылки

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Волгоградский прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя Ленинска Волгоградской области. Теперь слово за судом. Молодому человек предстоит ответить за контрабанду запрещенных веществ.

Как установило следствие, в декабре 2018 года парень пришел на почту, чтобы получить посылку с заказанными по интернету анаболиками. Расплатившись за товар, он собирался уходить, но тут появились сотрудники ФСБ. Они выяснили, что запрещенные таблетки в количестве пятидесяти штук волгоградцу прислали из Республики Беларусь, стоил товар две тысячи рублей. Обычно такие таблетки спортсмены используют для наращивания мышц, но закон есть закон - привозить их в Россию запрещено.

- Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Волгоградской области. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU