22-летнему волгоградцу грозит 7 лет тюрьмы за анаболики
Волгоградский прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя Ленинска Волгоградской области. Теперь слово за судом. Молодому человек предстоит ответить за контрабанду запрещенных веществ.
Как установило следствие, в декабре 2018 года парень пришел на почту, чтобы получить посылку с заказанными по интернету анаболиками. Расплатившись за товар, он собирался уходить, но тут появились сотрудники ФСБ. Они выяснили, что запрещенные таблетки в количестве пятидесяти штук волгоградцу прислали из Республики Беларусь, стоил товар две тысячи рублей. Обычно такие таблетки спортсмены используют для наращивания мышц, но закон есть закон - привозить их в Россию запрещено.
- Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Волгоградской области. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU