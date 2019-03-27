2019-03-27T20:36:56+03:00
Происшествия

Наркосбытчики из музыкального бара Волгограда получили тридцать лет на троих

Они торговали тяжёлой синтетикой
Юлия Данильченко
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Преступную наркогруппировку полицейские задержали 9 марта 2017 года в одном из музыкальных баров в центре Волгограда. Шесть сотрудников заведения торговали тяжёлой синтетикой как минимум три месяца.

Сегодня, 27 марта, облсуд оставил без изменений приговор в отношении трех участников преступления. 24-летний Сергей Маков проведет за решеткой 11 лет, 25-летний Дмитрий Васильев осужден на 10,5 лет и 25-летний Антон Фастов на 8 лет колонии общего режима.

- Государственным обвинением в суде доказано, что в период с января по март 2017 года шесть членов преступной группы занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков путем закладок на территории Волгограда и Волжского. В ходе обысков у них изъято свыше 1 кг тяжелых синтетических наркотиков, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Остальные ранее получили свои сроки: 22-летняя Екатерина Горностаева села на 8 лет, 21-летняя Олеся Пильгуева на 7,5 лет и несовершеннолетняя участница на 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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